Brasile 2014, Blatter vara il time-out

11:29 - A una ventina di giorni dall'inizio dei Mondiali 2014, il presidente della Fifa Joseph Blatter conferma che durante il torneo ci saranno i time-out (nelle partite con inizio alle 13 ora locale, "per dare ai calciatori la possibilità di rifiatare"). Per l'Italia la prima occasione di fermare il gioco durante il match sarà la sfida di Manaus contro l'Uruguay: "Giocare lì è stata una decisione del governo brasiliano...".

Intervistato dal giornale svizzero "Le Temps", Blatter spiega: "All'inizio loro volevano costruire non 12 ma ben 17 stadi e siamo stati noi a ridurli. Ma quello sull'Arena Amazzonia è stata una decisione forte, e il sindaco di Manaus mi ha garantito che, dopo il torneo, l'impianto sarà utilizzato per altre attività, come musical, iniziative culturali e concerti. Quindi non diventerà una cattedrale nel deserto". Ma come si fa a giocare a calcio a Manaus con quel caldo e quella umidità? "I calciatori professionisti vanno in campo in qualsiasi condizione meteo, con freddo, neve e tutto... non sarà certo l'alta percentuale di umidità a fermarli. Comunque è possibile che, in casi particolari, le partite vengano temporaneamente fermate in modo che gli atleti possano rifiatare e bere qualcosa". A Blatter viene chiesto se, a una ventina di giorni dall'inizio, si sente stressato, e lui risponde che "no, solo un po' nervoso, come fossi un attore che sta per salire sul palcoscenico. Ma i miei programmi dei prossimi giorni prevedono che prima mi occupi della questione di Israele e Palestina. Ho una riunione con il Premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per capire se il meccanismo che abbiamo predisposto possa funzionare. La comprensione degli israeliani è fondamentale affinché le squadre straniere possano giocare in Palestina. Subito dopo, partirò per San Paolo". Per quanto riguarda i ritardi, in opere e infrastrutture, che ci sono in Brasile, il numero uno della Fifa chiarisce di non essere preoccupato: "Nemmeno un po'. Questa sarà la mia decima Coppa del mondo, ed a tre settimane dall'inizio della competizione escono fuori sempre le stesse preoccupazioni. In Italia il giorno prima del fischio d'inizio della partita inaugurale stavano ancora fissando i seggiolini negli stadi. In Brasile in fondo tutto è pronto, e tutti e dodici gli stadi sono già stati utilizzati".