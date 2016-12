Brasile 2014, Blatter: "Non vincerà una nazionale europea" 

18:43 - Profezia? Speranza? Semplice boutade? Comunque lo si voglia leggere, intendere e interpretare, il pensiero di Joseph Blatter è chiaro: il Brasile non sarà terra di conquista per gli europei. "E' molto difficile che una nazionale europea possa vincere i prossimi Mondiali". Così, tranchant, deciso, senza troppi fronzoli il presidente della Fifa. Personaggio dalle uscite mai scontate, forti, spesso e volentieri anche un tantino fuori luogo. "E chiaro che giocando nella loro regione tutte le formazioni sudamericane vorranno vincere, non solo Brasile e Argentina''. Letta così, più che una profezia, una mezza banalità. Al più una mezza gaffe, visto il ruolo ricoperto, appesantita a stretto giro di posta da una postilla: ''Anche il Cile, l'Uruguay o la Colombia, che è una squadra molto forte, hanno buone chance''. Insomma, una rassegna già decisa o quasi per il numero uno del calcio mondiale. Perché? ''Perché tutte quest nazionali - ha continuato Blatter - proveranno a evitare che una squadra europea possa trionfare in Brasile''.



Discorso chiuso, dunque? Meglio correggere un poco il tiro, meglio non alterare umori facilmente suscettibili, meglio soprattutto non dar adito al sospetto che qualcosa sia già indirizzato: "Però - ecco la chiusura pilatesca - vedo un trio di alto livello formato da Spagna, Germania e Italia, tutte capaci di raggiungere la finale''. Vabbé, almeno la finale ci sta. Di più, secondo Blatter no. O per lo meno molto improbabile. E detto da chi dirige le danze un po' di effetto lo fa...