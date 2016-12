Brasile 2014: Belgio, Lukaku l'allarme rientra

15:55 - Continua la strage di acciacchi e infortuni che stanno limitando o mettendo fuori gioco molte stelle in vista del Mondiale. L'ultimo nome ad aggiungersi alla lista è quello di Romelu Lukaku, che è uscito al 91' dell'amichevole Belgio-Tunisia (vinta 1-0 dalla nazionale di Wilmots) per un problema alla caviglia destra. Sembra sia nulla di troppo grave, ma per capire l'entità del guaio bisognerà attendere qualche giorno.

Il c.t. Marc Wilmots, a fine gara, ha provato a rassicurare l'ambiente spiegando che "non è nulla di grave", ma a nove giorni dall'esordio contro l'Algeria l'impiego di Lukaku è tutt'altro che sicuro. Dopo aver perso Benteke per l'infortunio al tendine d'Achille, nel Belgio l'ansia comincia a salire.

Poco dopo, una precisazione: secondo il sito Dh.be l'attaccante dei Diavoli Rossi non ha una distorsione alla caviglia come si era temuto all'inizio, ma ha incassato soltanto una leggera botta al piede destro, che verrà riassorbita rapidamente. Il giocatore del Chelsea, potra' giocare di nuovo nei prossimi giorni.