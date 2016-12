Brasile 2014, Australia la prima ad arrivare 

10:40 - La Nazionale australiana è stata la prima delle 32 squadre qualificate a sbarcare in Brasile, per partecipare alla fase finale dei Mondiali, che scatterà il 12 giugno. I "Socceroos" sono atterrati a Curitiba, poco dopo le 18 locali (le 23 in Italia), prima di imbarcarsi su un altro volo e proseguire il viaggio alla volta di Vitoria, dove è stato fissato il loro ritiro.

"Siamo degli outsider, ha detto l'attaccante Tommy Oar -. Questa sarà una buona occasione per cercare di regalare delle sorprese ai nostri tifosi. E' molto stimolante giocare il Mondiale in questo Paese, è una motivazione in più. Ci siamo allenati bene in questi giorni, ma abbiamo ancora due settimane di preparazione, credo che saremo in buone condizioni per la Coppa del mondo". Gli australiani debutteranno a Cuiaba, contro il Cile, quindi dovranno vedersela con Olanda e Spagna, le due finaliste a Sudafrica 2010. Le prossime squadre attese in Brasile sono la Croazia e l'Iran: il loro arrivo è previsto il 3 giugno. Le ultime ad arrivare dovrebbero essere Corea del Sud, Ghana e Portogallo, attese per l'11 giugno, vigilia del match d'apertura a San Paolo, fra Brasile e Croazia.