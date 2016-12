Brasile 2014: alluvione a Manaus, città di Italia-Inghilterra

16:53 - Allarme alluvioni a Manaus, città dell'esordio dell'Italia ai Mondiali in Brasile contro l'Inghilterra il prossimo 14 giugno. Il livello del fiume Rio Negro ha sfiorato i 30 metri inondando un'area centrale della capitale amazzonica. Il sindaco Artur Neto ha decretato lo stato di emergenza. Continuano dunque le intemperanze del meteo dopo che nelle scorse settimane le forti pioggie avevano fatto crollare una parte del tetto dell'aeroporto.

In base alle previsioni meteorologiche, il livello del fiume dovrebbe salire di altri 30 centimetri nelle prossime ore, aggravando ulteriormente gli allagamenti. Finora i quartieri più colpiti sono stati quelli di Educandos, Sao Raimundo, Bariri, Sao Jorge e Presidente Vargas. Il Comune sta già provvedendo a ritirare le famiglie dalle principali aree di rischio. Dall'inizio dell'anno sono state costruite passarelle metalliche per l'accesso alle aree commerciali del centro di Manaus. Il tutto per impedire che la piena del Rio Negro ''ostacoli lo sviluppo della citta''' fino alla Coppa del mondo, come ha spiegato lo stesso sindaco. La scelta di Manaus come sede dei Mondiali è stata criticata da più parti, soprattutto per via dell'instabilità climatica e del caldo particolarmente umido, che potrebbe pregiudicare il rendimento dei giocatori. Come se non bastasse, l'Ente brasiliano per l'energia elettrica (Aneel) ha rivelato recentemente che L'Arena Amazonia è tra gli impianti a rischio black out per i ''significativi ritardi'' registrati nelle opere per la fornitura di energia elettrica.