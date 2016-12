Brasile 2014, allarme stadi della Fifa: "Il Brasile non è pronto"

18:20 - A 70 giorni dai Mondiali, il segretario generale della Fifa lancia l'allarma stadi. "Il Brasile non è totalmente pronto", ha detto Jerome Valcke. Nel dettaglio, le preoccupazioni riguardano soprattutto gli impianti di Porto Alegre e San Paolo, dove c'è ancora molto da lavorare, ma anche l'Arena Pantanal. E non è tutto qui. Nel mirino della Fifa sono finiti anche i sistemi di telecomunicazione per la stampa e le infrastrutture.

A poco più di due mesi dal fischio di inizio dei Mondiali, dunque, il Brasile scopre di non essere pronto. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i problemi riscontrati dalla Fifa. "A Porto Alegre, le varie parti hanno raggiunto un accordo per garantire il finanziamento delle installazioni provvisorie, quindi adesso si tratta appena di dare continuità a queste decisioni", ha spiegato Valcke. Tutto fermo invece a San Paolo. "E' una situazione triste, perché un operaio è morto pochi giorni fa e il risultato è che i lavori sono stati interrotti dentro lo stadio, dove molte cose devono ancora essere fatte", ha precisato il numero due della Fifa.



Di diverso avviso il ministro dello Sport brasiliano, Aldo Rebelo: "L'Itaquerao è pronto, manca solo qualche rifinitura". I tempi stringono e non c'è più tempo per modificare i piani. Secondo Rebelo, infatti, non esiste alcuna possibilità di revocare l'apertura della Coppa all'impianto di San Paolo. "Non possiamo spostare la partita di esordio del torneo- ha ribadito Valcke -. Abbiamo un calendario, che va fino al 13 luglio, e non c'è quindi più spazio per ritardi". "Forse avremo cose che non saranno totalmente pronte all'inizio della Coppa", ha poi ammesso.



E intanto altre cattive notizie arrivano dall'Arena Pantanal di Cuiaba. Mercoledì sera per problemi al sistema di drenaggio delle acque piovane, l'impianto ha fatto registrare alcuni allagamenti al suo esterno, poche ore prima della partita tra Mixto e Santos, valida per la "Copa do Brasil" e primo evento-test in vista del torneo iridato. Non certo un bell'inizio. Ma la questione stadi non è l'unica a preoccupare la Fifa in Brasile. "Dobbiamo essere certi che i sistemi di telecomunicazione per la stampa siano installati in tempo, così come tutte le infrastrutture necessarie per trasformare uno stadio 'normale' in uno stadio da Coppa del mondo".