Brasile 2014, 1500 poltroncine per gli obesi

20:17 - Il prossimo sarà un Mondiale proprio per tutti. Infatti, a Brasile 2014, per la prima volta, i dodici nuovi stadi che ospiteranno la competizione pìù importante per le nazionali avranno anche posti a sedere riservati agli obesi, oltre che a tifosi in sedia a rotelle e a persone con una mobilità ridotta. Questo è quanto prevede la legge brasiliana sulla disabilità. Le nuove poltrone misurano quasi il doppio di quelle normali.

Le poltroncine "extra-large" misurano 780 mm di larghezza, quasi il doppio di quelle convenzionali (440 mm). Per usufruirne, però, gli interessati dovranno dimostrare, tramite certificato medico, che il loro indice di massa corporea (Bmi) sia superiore a 30. La Fifa ha fatto costruire oltre 1500 posti.