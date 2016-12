Braida porta la scuola-Milan in casa-Samp

17:20 - Due mesi e mezzo senza Pallone sono già troppi. Ariedo Braida, che al fianco di Adriano Galliani ha scritto la storia e i trionfi del Milan di Silvio Berlusconi, sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria. Al suo fianco avrà Carlo Osti. In panchina, Sinisa Mihajlovic. E' questo il progetto del presidente Edoardo Garrone per portare ancora più in alto la squadra che con Miha alla guida ha scalato le posizioni: dalla zona retrocessione a una comoda (per ora) mezza classifica con prospettive più avanzate.

Braida ha lasciato il Milan dopo quasi 28 anni, lo scorso 31 dicembre. Un addio straricco di successi e di ottimi ricordi, nonché di ottimi rapporti. La Samp, nel progetto di riorganizzazione tecnica, ha subito pensato a lui già da gennaio. Ora con l'addio di Rinaldo Sagramola, sancito subito dopo Sampdoria-Livorno 4-2 (rescissione consensuale del contratto), il progetto avanza: con Ariedo Braida.