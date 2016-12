Botti e incidenti dentro e attorno al San Paolo

21:37 - Non è una notte tranquilla al San Paolo. Per niente. Fin dai primi minuti della sfida, lancio di petardi, dieci, venti e anche più. Fumo che invade il campo, un lancio che va contro la rete che protegge i tifosi romanisti. Una pessima immagine.

E pochi minuti prima dell'inizio della semifinale di Coppa Italia Napoli-Roma un centinaio di ultrà del Napoli dal volto coperto ha cercato di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine per raggiungere la strada dove era atteso il passaggio del convoglio con i tifosi della Roma. I facinorosi, che erano in piazzale Tecchio, hanno lanciato petardi, pietre e fumogeni contro le forze dell'ordine venendo allontanati. Un principio d'incendio si è sviluppato in un'edicola a ridosso del commissariato di Fuorigrotta.

E anche lancio di bottiglie, fuori dal San Paolo, contro un'auto della Polizia, una agente è rimasta ferita.