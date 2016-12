Borussia Dortmund: Gundogan extralarge, avrebbe preso 20 kg

13:43 - Grossi problemi di "linea" per Ikay Gundogan, che dopo aver perso l'intera stagione a causa di un infortunio alla schiena ha evidentemente accumulato parecchi chili di troppo: addirittura 20 secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, che pubblica una foto comparsa su Twitter. Il 23enne centrocampista del Borussia Dortmund, fermo da metà agosto, non è stato convocato dalla Germania per il Mondiale in Brasile.