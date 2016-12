Bonucci: "Con il Parma la seconda finale scudetto"

12:36 - In assenza delle parole di Antonio Conte, in casa Juve è Leonardo Bonucci a farsi sentire attraverso il suo sito internet ufficiale. Il difensore bianconero tiene alta la tensione in vista del match contro il Parma e chiarisce una volta ancora qual è il pensiero della truppa bianconera: "Per lo scudetto - dice - non è assolutamente cosa fatta. Tanto di cappello a questa grande Roma che non molla niente. Con il Parma per me è la finale numero 2".

E ancora: "La prima di 10 finali è vinta!!! Vincere a Catania può sembrar cosa facile ma non è stato così... Ora ci aspetta la squadra più ostile di questo scorcio di campionato - spiega il difensore della Juve -. Quella contro il Parma è una partita da bollino rosso. Giochiamo davanti al nostro meraviglioso pubblico, di conseguenza partiamo avvantaggiati. La parola chiave di questa partita, per quanto mi riguarda, è: FINALE NUMERO 2 Abbiamo solo un obiettivo: VINCERE!!! Poi come sempre che vinca il migliore. Forza Juve LB19".