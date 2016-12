Bonaventura: "Vivo un sogno: il Milan"

15:48 - Giacomo Bonaventura, l'ultimo arrivato in casa-Milan. Dalle lacrime di lunedì a tarda ora, la sera, al primo giorno da rossonero con le parole a Milan Channel per spiegare il suo stato d'animo, le sue emozioni.

“Mi sono emozionato alla firma del contratto, erano tanti anni che aspettavo un grande club. Sono davvero felicissimo, lunedì è stata una giornata incredibile. Ho parlato al telefono con Inzaghi, mi ha fatto l’in bocca al lupo. Indossare questa maglia è un sogno".

"Sono un centrocampista offensivo, quindi posso fare sia la mezzala che l’attaccante esterno, io sono a disposizione del mister. Nazionale? Giocando nel Milan avrò più visibilità, ma io cerco sempre di giocare al meglio con la mia squadra. Se andrò in Nazionale dipenderà dalle mie prestazioni nel Milan. Ai tifosi posso promettere che darò sempre il massimo come ho sempre fatto. Forza Milan!”.