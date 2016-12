Bologna, il Guangzhou torna su Diamanti 

15:03 - Diamanti in Cina, stavolta sul serio. Lo sfogo del presidente del Bologna Guaraldi ("il giocatore fa pressioni per andarsene") ha messo all'angolo il trequartista rossoblù: il Guangzhou di Marcello Lippi è così tornato alla carica e quella di oggi potrebbe essere finalmente la giornata decisiva. Sul piatto ritornano i quasi dieci milioni offerti due settimane fa dai cinesi e il contratto da quattro mln a salire per il giocatore. A ore la soluzione.

Emissari del club cinese torneranno così aoggi alla carica, con un incontro fra Davide Lippi e Guaraldi. Il Guangzhou è pronto con un'offerta irrinunciabile per il patron emiliano - non dissimile più di tanto a quella formulata un paio di settimane fa - mentre Fabio Quagliarella rappresenterebbe un obiettivo più sfumato.