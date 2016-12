Bologna, Guaraldi: "Diamanti è indispensabile, non è sul mercato"

11:57 - Il presidente del Bologna Albano Guaraldi gela le pretendenti di Alessandro Diamanti, su tutte la Juve: "E' indispensabile per il Bologna, al momento non è in vendita ma, come si sa, nel calcio non si può mai sapere - ha detto a Radio Anch'io Sport - Si sentono tante voci, ma restano tali. Il giocatore a noi serve tantissimo e posso garantire che non è sul mercato". E su Bianchi: "Crediamo che sia un calciatore importante".

Con il pareggio all'ultimo respiro conquistato ieri al Dall'Ara, il Bologna ha probabilmente cancellato le speranze napoletane per la lotta scudetto; fondamentali i gol del bomber ritrovato Bianchi e le giocate di Diamanti: "Abbiamo sempre creduto in Rolando - confessa il presidente rossoblù -, e quando l'abbiamo preso sapevamo delle sue qualità. Poi, capita, che un attaccante non segni e perda la fiducia: i due gol di ieri aiutano l'autostima e gli permettono di dimostrare il suo valore".



L'ultima battuta è sul futuro del club e sull'intenzione della società falsinea di puntare in maniera decisa sulla crescita e la maturazione di giovani talenti italiani: "Per costruire buone auto, c'è bisogno di ottime fabbriche - dice Guaraldi -. In Italia ci sono grandi talenti ma le società dedicano poche risorse ai giovani: noi stiamo lavorando per costruire centri sportivi all'altezza, ma è un lavoro che necessita di qualche anno".