Bologna, Gianni Morandi "congela" le sue dimissioni

18:57 - Gianni Morandi non si è dimesso dalla carica di presidente onorario del Bologna. Ha deciso di prendersi una pausa di riflessione, un giorno o due, prima di decidere. Morandi è stato pesantemente contestato dagli ultras in occasione di Bologna-Udinese, poi ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà. "Ringrazio tutti per l'affetto, e mi viene da sorridere pensando a quegli striscioni". La decisione è attesa per domani.

Nel caos-Bologna, la posizione del più celebre fra i tifosi e i dirigenti: ovvero il vicepresidente onorario, il mitico Gianni Morandi. Attaccato pesantemente dai tifosi ultras (“Morandi fuori dai maroni, a quando le dimissioni?”, stava scritto su uno striscione esposto domenica), la sua risposta è arrivata attraverso il profilo Facebook.

“Con tutto quello che sta accendendo in Italia, a ogni livello, leggere quelle parole su uno striscione, beh, mi ha fatto sorridere. Ringrazio tutti quelli che mi hanno inviato messaggi di stima e solidarietà, e sono migliaia”.

Per quel che riguarda la sua posizione all'interno del club, Morandi ieri ha trascorso la giornata a Roma per impegni di lavoro. Rimandando la decisione ai prossimi giorni, e prendendosi quella che si chiama pausa di riflessione. Da qualche giorno si parla di sue dimissioni anche per dissenso nei confronti del presidente dopo l’esonero di Pioli.