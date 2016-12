Bologna, crisi totale: iscrizione a rischio

17:43 - Una storia gloriosa che rischia di essere cancellata. E' quella del Bologna. Presente in Serie A per 68 volte e con 7 scudetti. Le ultime vicende, però, preoccupano. La richiesta dei soci del club di un aiuto superiore ai 7 milioni di euro non è stata accolta da nessuno. Ora l'iscrizione alla Serie B, in cui gli emiliani sono appena retrocessi, è in dubbio. In mancanza ripartirà dalla Serie D. C'è tempo fino al 30 giugno, poi sarà la fine.

Ma per una città in ansia ce ne sono tante che sperano. Si prospetterebbe, infatti un effetto a cascata in chiave ripescaggi. In B tornerebbe il Novara, che solo pochi giorni fa ha perso il play out contro il Varese, finendo nel giro di tre stagioni dalla A alla Lega Pro. E proprio in Lega Pro si scatenerebbe la "guerra" per il ripescaggio. Anzi, i ripescaggi, visto che qui c'è già da "coprire" il posto lasciato vuoto dalla Nocerina. Si candidano le neoretrocesse in D Arzanese e Delta Porto Tolle. Ma ci sono anche le finaliste dei play off di Serie D, Correggese (vincitrice) e Akragas (finalista ), oltre che l'Arezzo. In queste realtà si spera, ma a Bologna si vivono giorni di ansia.