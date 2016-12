Bologna, altro 0-0: col Sassuolo pareggio senza gol

18:03 - Termina 0-0 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Primo tempo soporifero: le due squadre si affrontano molto contratte, troppo preoccupate. L'unica vera occasione è per il Sassuolo: al 42' Sansone calcia da 20 metri e coglie la traversa, complice una deviazione di Natali. Nel secondo tempo, se possibile, succede ancora meno: solo una mischia in area del Sassuolo che gli attaccanti rossoblù non concretizzano.

LA PARTITA

Pareggio a reti bianche tra Bologna e Sassuolo nel derby tutto emiliano. La partita non si accende mai: l'unica occasione del primo tempo avviene al 42', quando Sansone calcia in porta da circa 20 metri. Lo contrasta Natali, che devia il pallone: ne nasce una traiettoria beffarda per Curci, che però termina la sua corsa sulla traversa e torna in campo. Le emozioni del primo tempo iniziano e finiscono qua.



Nel secondo tempo, le premesse per un pò di divertimento ci sono: le due squadre aumentano, nei primi 5 minuti, i ritmi. Purtroppo però, è un fuoco di paglia. Al 47', ancora Sansone si rende protagonista: il suo slalom si chiude sul più bello, ovvero al momento del tiro, che esce strozzato dai piedi dell'attaccante di Di Francesco. Non succede più nulla fino all'ultimo quarto d'ora, che si apre con una mischia in area del Sassuolo. Ma nessuno degli attaccanti del Bologna riesce a piazzare la zampata decisiva, la palla termina sul fondo.



Bologna decisamente peggio dell'ultima uscita col Verona: se in quell'occasione era mancato il gol per pura sfortuna, questa volta non è nemmeno stato cercato con troppa convinzione. Per il Sassuolo, un punto da non buttare via: Di Francesco interrompe la striscia di sconfitte consecutive dei neroverdi e ricomincia a mettere in saccoccia quei punti che risultano spesso decisivi a maggio. Nemmeno la sua squadra, però, fa abbastanza per trovare il gol, e rimane la sensazione che da Bologna avrebbe anche potuto portare a casa anche i 3 punti.



LE PAGELLE

Bianchi 5 - Oggi più che mai abbiamo la sensazione che da solo, davanti, Rolando non possa giocare. Ha assolutamente bisogno di un compagno di reparto. Esce per un infortunio al ginocchio, speriamo nulla di grave. Auguri.

Christodoulopoulos 6,5 - Il migliore dei suoi. Corre, picchia e tira in porta. Peccato sia un pò impreciso con la mira. Comunque resta il più pericoloso in campo

Sansone 7 - La controparte di Christodoulopoulos per il Sassuolo. Solo che lui è attaccante, ed è giusto che sia così. Anche lui difetta nella mira, ma ci si mette anche la sfortuna.

Cannavaro 6,5 - Sempre in anticipo, sempre attivo e attento. Una partita di sostanza e di quantità.

Curci 6,5 - Non arrivano molto tiri, ma quelli che arrivano è pronto a respingerli. Sempre con una buona sicurezza, dà anche una mano ai compagni con le uscite sia alte che basse.



IL TABELLINO

BOLOGNA-SASSUOLO

Bologna (3-5-1-1): Curci 6,5; Antonsson 6, Natali 6, Cherubin 5,5; Crespo 6, Perez 6, Khrin 5,5, Christodoulopoulos 6,5 (45' st Cech sv), Mantovani 6; Ibson 6 (32' st Paponi 5,5); Bianchi 5 (18' st Acquafresca 5,5). A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Friberg, Laxalt, Moscardelli. All.: Ballardini 5,5

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Mendes 5,5, Cannavaro 6,5, Antei 6 (23' st Longhi 6), Ariaudo 6; Chibsah 5,5, Magnanelli 5,5, Missiroli 6 (33' st Biondini sv); Sansone 7, Floro Flores 6,5 (25' st Farias 6), Floccari 5,5. A disp.: Pomini, Polito, Bianco, Marrone, Brighi, Gazzola, Masucci. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Guida

Ammoniti: Antei, Mendes (S), Paponi (B)

Espulsi: -