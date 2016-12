Bobo Vieri si iscrive al corso per allenatori: "Ma non serve a un c..."

00:14 - Chi l'avrebbe mai detto. Bobo Vieri vuole fare l'allenatore. L'ha annunciato il diretto interessato su Twitter, svelando di essersi iscritto ufficialmente al corso. Niente paura però, Bobone non ha infatti alcuna intenzione di mettere la testa a posto. Dopo aver cinguettato "UFFICIALE... Vado a fare il corso per allenare", l'ex bomber ha aggiunto un altro commento in perfetto stile Vieri: "Anche se il corso non serve ad un c... Ma lo facciamo lo stesso".