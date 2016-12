Boateng: "Soffro per il Milan. Con Cassano l'Italia tra le big"

14:36 - Da Dusseldorf, Kevin Prince Boateng pensa ancora al Milan: "Soffro a vedere questa situazione, perché sono ancora un suo tifoso ed è sempre nel mio cuore". Però ha grande fiducia in Clarence Seeedorf: "Per me può essere un grande allenatore, ma bisogna dargli tempo". Poi su Cassano: "Se gioca, l'Italia può arrivare tra le prime quattro in Brasile". Infine sulla love story con Melissa Satta: "Dopo i Mondiali ci sposeremo".

Il centrocampista dello Schalke 04 sceglie i microfoni di Verissimo per raccontare i particolari della sua vita calcistica e privata. "Nel 2015, dopo il Mondiale, possiamo organizzare tranquillamente il nostro matrimonio", ha spiegato il calciatore, che aspetta un bambino da Melissa Satta ed è già padre di un bimbo nato da una precedente relazione. "Non è una situazione semplice, ma ci vuole tempo e pazienza. A volte non bisogna forzare i tempi e lasciare che le cose accadano - ha spiegato la compagna di Boateng -. Comunque mi piacerebbe che venisse presto da noi e conoscesse il suo fratellino". Ancora misteriosi invece i motivi alla base dell'aggressione subita da Kevin a dicembre: "ro andato a portare i regali di Natale a mio figlio. Uscito da casa sua, mi sono sentito chiamare per nome, mi sono girato e un uomo mi ha sferrato un pugno in faccia, ma sulle ragioni del suo gesto non ho spiegazioni".



Idee chiare invece per quanto riguarda gli argomenti calcistici. Soprattutto sul Milan. "Certo, io soffro un po' a vedere il Milan in questa situazione, perché sono ancora un suo tifoso ed è sempre nel mio cuore - ha spiegato - Seedorf è certamente meglio come calciatore, perché ha giocato per tanti anni. Come allenatore ha bisogno di un po’ di tempo. Non è facile arrivare in una situazione così al Milan e cambiare le cose in un giorno. Per me può essere un grande allenatore, ma bisogna dargli tempo". Capitolo Balotelli: "Secondo me su di lui c’è troppa pressione. Mario è ancora giovane e, se ha la testa sgombra, è un grande giocatore, ma ha troppa pressione sulle spalle".



Quanto a un ritorno in rossonero, Boateng poi lascia aperta ancora qualche possibilità: "Non so. In Germania mi trovo benissimo perché è casa mia, io sono nato qui. Ma nel mondo del calcio non si sa mai. Io ho vissuto tre anni fantastici a Milano ed è sempre nel mio cuore. Vedremo".



Poi qualche battuta sull'Italia e sui prossimi Mondiali. "Se gioca Cassano sicuramente la Nazionale italiana può arrivare tra le prime quattro. Antonio è in un momento incredibile. Voglio parlare con Prandelli per dirgli di portarlo in Brasile - ha detto Boateng -. Totti? Perché no. Lui è ancora forte, anche se ora è un po’ vecchio, ma gioca bene. Anche per la squadra sarebbe un buon segnale, perché lui ha molta esperienza".