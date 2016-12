Boateng, nostalgia rossonera: "Il Milan è ancora una ferita aperta"

16:14 - Messaggio forte e chiaro dalla Germania. Kevin Prince Boateng ha nostalgia del Milan: "Per me è ancora una ferita aperta. Guardo le partite in tv e mi viene da piangere a vedere quella posizione in classifica. Ho mandato un sms a Seedorf e sento ancora dei compagni". "E' una situazione difficile, ma se carbura Balotelli, non ce n'è per nessuno", ha aggiunto. Poi una stilettata ad Allegri: "Mai più sentito, perché dovrei?".

In una lunga intervista a Chi, il centrocampista dello Schalke non nasconde dunque la sua fede rossonera. A Milanello Boateng ha trascorso momenti indimenticabili, soprattutto in compagnia di Balotelli: "Mario era il mio complice negli scherzi. Era convinto che io copiassi il suo look, i suoi capelli, che ascoltassi la sua musica. E io, per prenderlo in giro, gli dicevo 'Sì Mario, sei il mio mito'. Lui è così forte che quando prenderà piena consapevolezza dei suoi mezzi, sarà il più forte del mondo".



Molto fredde invece le parole sul suo ex allenatore Massimiliano Allegri: "Non l’ho più sentito, perché dovrei? Il calcio è così. Oggi a te, domani…spero non a me"