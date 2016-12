Boateng, il fotomodello autoironico

13:31 - Il sorriso stampato in faccia ha da sempre accompagnato la sua carriera. Anche se gli ultimi episodi in Italia erano stati caratterizzati dalla lotta contro il razzismo, Boateng anche in Germania non ha perso il buon umore. Su Twitter l'ex milanista ha pubblicato una foto nella quale imita Steve Urkel, protagonista della fortunata sitcom 'Otto sotto un tetto'. Avrà conquistato così Melissa Satta? Gli spasimanti prendano appunti.