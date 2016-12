Blanc gela l'Inter: "Non c'è niente per Lavezzi"

20:03 - "Tra l'Inter e il Paris St Germain non c'è niente a proposito di Lavezzi". Sono le (poche) parole di Laurent Blanc, tecnico del Psg, parole che chiudono -a quanto pare senza dubbi- la porta nerazzurra per l'argentino. E viceversa. Blanc ha parlato alla vigilia del match di campionato tra Psg e Saint Etienne, ovvero la squadra che è inserita nel girone interista di Europa League.

Poi ha riaperto la porta all'Inter non convocando Lavezzi per la partita. Sul sito dei parigini si legge per "scelta": segno che qualcosa sicuramente si sta muovendo. Motivazione poi corretta in "infortunio". E' sempre più giallo: Mazzarri sogna ancora il Pocho.