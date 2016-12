Birindelli re del fair-play: rifiuta un rigore

15:42 - Alessandro Birindelli è ormai definito il re del fair play. L'ex giocatore della Juventus, allenatore degli Esordienti del Pisa, domenica scorsa ha rifiutato un rigore che non c'era, aiutando un giovane arbitro debuttante. Birindelli sull'episodio ha confermato: "Sono stati i miei giocatori a dire al direttore di gara che il penalty non c'era. Ho detto ai ragazzi di aiutare l'arbitro e così il mio attaccante ha ammesso che non era più fallo".



Un bel gesto, non il primo perché l'ex giocatore della Juventus a dicembre ritirò la squadra dal campo dopo una rissa tra genitori sugli spalti."Ma il merito - dice il tecnico a La Nazione, che ha raccontato l'episodio - è dei miei giocatori. Sono loro che hanno detto all'arbitro che il rigore non c'era". Alla fine il Pisa, che gioca nel campionato Esordienti Fair Play, ha vinto lo stesso, ma il risultato, per Birindelli, è un dettaglio. E questa volta la Figc non avrà alcun motivo di assegnare la sconfitta a tavolino alla sua squadra.