Bilancio Juve: sempre in utile, ma si spende di più

12:33 - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2013. Il primo semestre dell'esercizio 2013/2014 si è chiuso con un utile di 4,8 milioni di euro, una variazione negativa di 6,5 milioni di euro rispetto all'utile di 11,3 milioni di euro dell'analogo periodo dell'esercizio precedente.

Lo ha reso noto la Juventus, precisando che il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 è pari a 53,5 milioni, in aumento rispetto al saldo di 48,6 milioni del 30 giugno 2013. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 ammonta a 188 milioni (160,3 milioni al 30 giugno 2013).

Tale andamento - precisa la Juventus - deriva "dall'incremento del costo del personale tesserato per 11,6 milioni di euro, da un aumento contenuto dei ricavi per 5,8 milioni di euro, nonché da altre variazioni nette negative per 0,7 milioni di euro".

Per quanto riguarda la campagna trasferimenti 2013/2014, la Juventus precisa che le operazioni perfezionate comportano un aumento del capitale investito di 46 milioni di euro derivante da acquisizioni per 73,9 milioni e da cessioni per 27,9 milioni.

Le plusvalenze nette generate dalle cessioni sono pari 19,9 milioni. L'impegno finanziario netto complessivo ammonta a 24,9 milioni, così ripartiti: 11,8 milioni nell'esercizio 2013/2014, 10,4 milioni nell'esercizio 2014/2015, 4,4 milioni nell'esercizio 2015/2016, -2 milioni nell'esercizio 2016/2017 e 0,3 milioni nell'esercizio 2017/2018".