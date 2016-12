19 gennaio 2014 Bianchi frena il Napoli: a Bologna finisce 2-2 Una doppietta del centravanti rossoblù costringe gli uomini di Benitez al pareggio vanificando i sogni di rimonta firmati da Higuain e Callejon di PEPE FERRARIO Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:08 - Il Napoli soffre, reagisce, rimonta ma alla fine subisce il gol beffa del Bologna che costringe alla frenata e allontana gli uomini di Benitez dalla Roma e ancor più dalla Juve. Brutto primo tempo degli azzurri che vanno sotto col gol di Bianchi ma grande reazione nella ripresa col pareggio che giunge su rigore con Higuain e con la rete dell'illusorio 2-1 messa a segno da Callejon. Nei minuti finali arriva però la doppietta di Bianchi: finisce 2-2.

LA PARTITA

La pressione che i tre punti già messi in classifica da Juve e Roma mettono sul Napoli è la stessa che gli uomini di Benitez provano a scaricare sul Bologna sin dai primi minuti di partita. Ma, buon per i rossoblù, è una pressione che si alimenta solamente di tensione e non sa quindi tradursi in brillantezza. Sterile dunque, anzi col passare del tempo più che altro controproducente. Una zavorra fisica e mentale che non libera cioè la superiorità tecnica degli ospiti e che accresce invece la fiducia e la convinzione dei padroni di casa. Perché non basta certo un tiro deviato di Mertens a spaventare il Bologna e costringerlo sulla difensiva così come tantomeno servono un paio di cross di Higuain, defilato sulla destra in cerca di palloni, a frenare la voglia di ripartire degli uomini di Ballardini. Perché se Pandev gira a ritmi bassi, Mertens annaspa su un campo troppo pesante per i suoi muscoli e a centrocampo Dzemaili e Inler impostano con fatica e coprono con ancor più difficoltà, la semplicità dello schema bolognese - palla a Diamanti e pericolo in area azzurra - dà frutti via via sempre più consistenti e alla fine concreti. Questo tanto più se Fernandez e Albiol si fanno puntualmente trovare in ritardo nel corpo a corpo con Bianchi che una volta più anche sbagliare ma la seconda – da posizione decisamente comoda – no. E allora capita che al 33esimo l’anticipo su Fernandez veda il pallone finire fuori di poco mentre quello che quattro minuti più tardi mette sul banco degli imputati Albiol corrisponda invece con l’1-0 bolognese. Secondo gol in campionato di Bianchi, il primo in casa, va dasè su assist perfetto di Diamanti.

Napoli colpito, Napoli involuto, Napoli incapace di reagire. La scossa prova allora a darla Benitez quando dopo 13 minuti di gioco nella ripresa toglie Pandev per Hamsik. Ma la squadra che ritrova lo slovacco è già nei fatti qualcosa di diverso rispetto a quella spenta e spuntata del primo tempo e il suo inserimento diventa così solo un propellente in un collettivo adesso sì capace di trasformare la rabbia in creatività. Mertens costringe Curci alla respinta, Higuain si mangia il più facile dei gol, Dzemaili si procura un sacrosanto rigore. Il tutto in centoventi secondi. Ne servono altri sessanta perché si plachino le proteste dei difensori bolognesi e Higuain metta a segno dal dischetto il suo decimo centro in campionato, l’1-1 che riapre il discorso al Dall'Ara. Canovaccio nuovo allora, quello evidentemente pensato da Benitez, tenuto però sotto traccia per tutto l’intero primo e da qui in poi recitato con sempre maggior convinzione. Soprattutto da un interprete crescente come Mertens che per due volte mette i brividi a Curci. Ma il gol del vantaggio partenopeo arriva da Callejon, nove reti in campionato, e nasce da una ripartenza micidiale, da un errore di Christodoulopoulos, da un assist del Pipita che l'altro ex madridista concretizza infilando per la seconda volta Curci. Rimonta compiuta? Così pare e così sembra fatta quando il Bologna resta addirittura in dieci uomini per il secondo giallo a Kone. Ma la beffa è in agguato, l'errore di posizionamento della difesa azzurra pure e Rolando Bianchi infila allora la doppietta personale: al novantesimo rianima così i rossoblù e spegne la luce negli occhi dei giocatori del Napoli. La Fiorentina si avvicina, la Roma si allontana, la Juve è persino difficile a vedersi.

LE PAGELLE

Bianchi 7.5: il giorno della rinascita tanto atteso. Tante voci di mercato, tante sentenze, tante brutture cacciate via con una doppietta che riconsegna al Bologna un centravanti di razza

Higuain 7: lotta, urla, si arrabbia, cerca palloni ovunque. Con rabbia e determinazione risveglia i suoi, segna il pareggio, assiste Callejon per il momentaneo 2-1. Imprescindibile

Diamanti 7: lo vogliono in Cina, lo segue la Juve, il Bologna farà bene a tenerselo stretto. Le speranze di salvezza passano dai suoi piedi e dal suo genio

Albiol 5: assieme a Fernandez (5) vive una giornata di affanno, in ritardo su Bianchi in occasione del vantaggio bolognese, in difficoltà in troppe altre circostanze

Callejon 6.5: spietato, cinico, chirurgico. Copre, cuce, affonda e segna. Anche quando non risplende di luce pura sa comunque illuminare

Kone 5: nervoso e inconcludente. L'ammazza-Napoli stavolta rischia di recitare il ruolo di affossa-Bologna con un'espulsione evitabilissima

IL TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 2-2

Bologna (3-5-1-1): Curci 6; Antonsson 5.5, Natali 6, Cherubin 5.5 (27' st Mantovani 5.5); Garics 6, Kone 5, Perez 6 (33' st Christodoulopoulos 5), Pazienza 6, Morleo 6 (37' st Acquafresca sv); Diamanti 7; Bianchi 7.5 A disp.: Stojanovic, Agliardi, Sorensen, Crespo, Della Rocca, Laxalt, Krhin, Cristaldo, Moscardelli. All.: Ballardini

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6, Fernandez 5, Albiol 5, Reveillere 5.5; Inler 6, Dzemaili 6.5; Mertens 6.5 (34' st Insigne sv), Pandev 5 (13' st Hamsik 6.5), Callejon 6.5; Higuain 7 A disp.: Colombo, Contini, Cannavaro, Armero, Britos, Radosevic, Zapata. All.: Benitez

Arbitro: Damato

Marcatori: 37' Bianchi (B), 17' st rig. Higuain (N), 35' st Callejon, 45' st Bianchi (B)

Ammoniti: Albiol (N), Perez (B), Bianchi (B), Kone (B), Garics (B), Pazienza (B), Fernandez (N)

Espulsi: 39' st Kone (B) per doppia ammonizione