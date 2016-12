Besiktas chiama Robinho. Il Milan aspetta invano

21:23 - Il Besiktas chiama Robinho. E il Milan ha atteso l'arrivo di un fax con uan propsta da parte del club turco. Ma fino a sera, di quel fax si sono perse le tracce.

Che cosa è accaduto? Il contatto Besiktas-Robinho c'è stato, con la proposta di accettare l'ingaggio di quasi 3 milioni chiesto dal giocatore. E in giornata, Galliani ha parlato col brasiliano e i suoi manager, ha raccolto altri inviti (Olympiacos, fra questi), ma non quello atteso dal Basiktas che presentava le migliori credenziali economiche.

Può essere che il club turco ci abbia ripensato. O che si sia preso qualche giorno per riflettere: se cambiare idea o no.

La mossa-Robinho è uno dei punti fermi del mercato rossonero. Galliani ha spiegato, spesso, che solo dopo l'addio al brasiliano sarà possibile aprire la strada verso l'obiettivo numero uno (Alessio Cerci) e numero due (Joel Campbell), offrendo a Inzaghi qualche arma in più in attacco. E visto come sta andando la tournée americana, magari qualcos'altro.