Berlusconi visionerà il nuovo Milan di Inzaghi

12:19 - Il benvenuto, se mai ce ne fosse stato bisogno visto che non c'è mai stato un addio, l'aveva già dato da tempo. Berlusconi ora è curioso di vedere la "bozza" del nuovo Milan di Inzaghi. Il presidente dei rossoneri presenzierà all'amichevole di domani alle 18 al Brianteo di Monza (diretta su Mediaset Premium) dove il Milan sfiderà i padroni di casa. In serata poi cena ad Arcore con il nuovo tecnico e Galliani per un vertice di mercato.

Tanti gli argomenti che accompagneranno le pietanze sul tavolo: dopo essersi liberati dei pesanti stipendi di Matri e Kakà, e con Robinho in partenza, il presidente vuole regalare a Inzaghi qualche pedina importante. Sfumato Iturbe e con Vrsaljko passato al Sassuolo, i rossoneri con tutta probabilità si butteranno su Cerci e Criscito, con la pista Nani sempre viva.