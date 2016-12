Berlusconi: "Seedorf non si discute. Allenerà il Milan del futuro"

20:37 - Una domenica infernale per il Milan, contestato a San Siro prima e dopo la gara persa contro il Parma sotto i colpi dell'ex Cassano. I più bersagliati dai tifosi sono stati Balotelli, che poi era tra quelli che hanno incontrato i leader della curva, e Galliani, che ha lasciato lo stadio in anticipo. E Berlusconi? Dopo una giornata di silenzio ecco la conferma di Seedorf: "Non è in discussione e allenerà il Milan anche l'anno prossimo".

ORE 17:45 REJA ASPETTA IL MILAN: "STADIO PIENO"

La crisi del Milan passa attraverso la trasferta all'Olimpico, contro la Lazio. Edy Reja, a sei giorni dalla partita, lancia un appello: "Spero che l'Olimpico sia pieno di tifo e di passione per la Lazio. Puntiamo all'Europa League". Della crisi rossonera, è evidente, vuole approfittare.

ORE 17:00 NUOVO STADIO, C'E' SOLO IL MILAN

Visto che ad Arcore si è parlato anche del progetto nuovo stadio, ecco arrivare la conferma da parte di Arexpo Spa. Alla scadenza dei termini, è arrivato soltanto il progetto d'intenti del Milan (l'Inter si è ritirata dalla corsa due mesi fa). Quindi se tutto procederà secondo prassi, il Milan potrà dare il via ai lavori nei primi mesi del 2016, per costruire uno stadio di proprietà da 60 mila posti.

ORE 16:10 BALOTELLI GUARDA AL MONACO

Non è tempo di calciomercato, oggi al Milan: tutti sono in discussione, verso l'anno che verrà. Tranne Seedorf. E Mario Balotelli è lo snodo del domani: un campione che ha fatto grandi cose nei primi 6 mesi di Milan, ma che da settembre a oggi ha rovinato la sua immagine rossonera. Recuperabile? Certo, ci mancherebbe. E sul mercato? Dicono che il suo manager Raiola, attivissimo come sempre, abbia raccolto un invito del Monaco, in Francia, Dove hanno preso Falcao, la scorsa estate e ora fermo per un brutto infortunio.

ORE 15:15 ALL'ESTERO PARLANO DEL MILAN

Il momento del Milan fa molto rumore all'estero. A' Bola (Portogallo) scrive: "Risultato pesante, ennesima sconfitta". Marca.com (Spagna) aggiunge: "Il Milan sta vivendo un incubo". Bleacherreport.com (Usa) osserva: "Uno dei problemi del Milan è Balotelli. Grandi doti, ma la rottura con l'ambiente è totale, soprattutto verso i tifosi".



ORE 14:27 BERLUSCONI: "MILAN SQUADRA COSTRUITA MALE"

''Il Milan è una squadra costruita male". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi in alcuni colloqui privati ieri. Secondo chi ha parlato con lui, Berlusconi si è detto amareggiato, perché le risorse che lui investe sono spese male per giocatori non all'altezza del Milan. Berlusconi avrebbe poi detto di non capacitarsi del fatto che in Italia solo la Juventus spenda più del Milan in monte ingaggi, e di come in Champions League i rossoneri siano stati eliminati nettamente da un club, l'Atletico Madrid, con un monte ingaggi che corrisponde a quasi meta' di quello rossonero.



ORE 13:55 BERLUSCONI: "SEEDORF NON SI DISCUTE"

Ed eccole le parole di Silvio Berlusconi dettate all'Ansa: "Seedorf non è in discussione e sarà l'allenatore del Milan anche la prossima stagione". Più chiaro di così. Per Berlusconi le responsabilità della situazione non possono essere addebitate a un allenatore che è al lavoro solo da un paio di mesi. Sconfortato dal 2-4 incassato ieri dalla sua squadra in casa, Berlusconi avrebbe notato con amarezza che sconfitte umilianti quest'anno sono arrivate sia con Allegri sia con Seedorf.

ORE 13:20 AD ARCORE SI PARLA DI STADIO

ORE 12:50 PRIMAVERA, RINVIATO IL DERBY

ORE 12:15 I DUE RECORD DI ABBIATI

ORE 11:35 "BALOTELLI DIMOSTRI DI ESSERE UN UOMO"

ORE 11:20 EL SHAARAWY, ULTIMO CONSULTO

ORE 11:10 SQUADRA OGGI A RIPOSO

Ilecco uno dei temi in discussione nel corso del pranzo di Arcore tra Silvio Berlusconi e la sua famiglia, come rivela Milan-News. Il progetto di intenti, che Barbara Berlusconi ha firmato la scorsa settimana, è uno dei punti fermi del futuro del club rossonero. Ovvio che si sia parlato anche di quello che è accaduto prima, durante e dopo Milan-Parma. Ma non esistono soluzioni diverse da quelle trovate a gennaio con l'arrivo di Seedorf. Probabile che nel tardo pomeriggio Silvio Berlusconi parli della situazione rossonera.C'entra poco con la crisi del Milan di Seedorf in corso, ma è comunque una notizia del pianeta-Milan, quello giovanile dil'altra faccia del tecnico che piace in casa rossonera. Il derby del campionato Primavera è stato spostato dal 23 marzo al 16 aprile. Non c'entra niente con la malelingue che vorrebbero Pippo in corsa per la successione di Clarence. Seedorf, va ribadito, non è in discussione.In attesa di sviluppi a proposito del vertice in società, un primato che va ascritto a, espulso dopo 5' di Milan-Parma. Nella storia del Milan, è l'espulsione più veloce. Di contro, Abbiati ha subìto il secondo "rosso" in carriera, dopo ben 316 gare. L'altro quando giocava nel Torino il 13 gennaio 2007.Le parole distorico capo dei tifosi, su Balo: "Domenica dopo la partita abbiamo incontrato Mario: era frastornato e mortificato. Non gli diciamo solo una cosa: è un uomo e dimostri di esserlo".Peroggi in Olanda potrebbe essere l'ultimo consulto, per avere il via libera e riprendere la preparazione atletica in vista del ritorno in campo, la prossima stagione. Dopo la visita del prof. Van Dijk, nel pomeriggio, ne sapremo di più.Lunedì di riposo per la squadra. Il Milanalle 15 a Milanello, per preparare la doppia, complessa, trasferta a Roma (contro la Lazio) domenica e mercoledì a Firenze. Dopo la partita con la Lazio, il Milan resterà a Roma due giorni in attesa della gara contro la squadra di Montella.

ORE 10:55 SACCHI SU GALLIANI A BALOTELLI

Arrigo Sacchi, a Radio Rai: "Non è giusto contestare Galliani: è un grande dirigente. Seedorf? Quando si subentra, lo dico per esperienza diretta, è molto, molto difficile. Balotelli? No saprei se tenerlo o no. E' un talento, ma va inserito in un gioco che si adatti alle sue caratteristiche. E' poco mobile".

ORE 10:45 LA CENA DI SABATO SERA

Indiscrezione della vigilia di Milan-Parma: Silvio Berlusconi sabato sera ha incontrato Adriano Galliani a cena, ad Arcore. L'incontro a seguito della annunciata contestazione (poi avvenuta) nei confronti dell'ad rossonero, da tempo nel mirino dei tifosi. Berlusconi aveva voluto così rincuorare Galliani.

ORE 10:20 IL MESSAGGIO DI FRANCO BARESI

Franco Baresi, inneggiato dalla Curva Sud con un inequivocabile striscione, è intervenuto su Twitter per ribadire il suo sostegno alla squadra rossonera: "Sempre con e a sostegno della squadra, con il cuore".

ORE 10:10 IL CASO BALOTELLI E' UN TORMENTO

C'è da risolvere la questione Balotelli, preso di mira dai tifosi, che lo hanno fischiato e insultato. Lo stesso Seedorf continua a difendere SuperMario, sempre più un caso. Basterà? Ora parola a Berlusconi. Sul fronte-mercato per Balo inutile fare congetture: perlomeno non in questo momento.

ORE 9:45 SEEDORF NON E' IN DISCUSSIONE

La posizione di Seedorf non sembra essere a rischio: Berlusconi è ovviamente deluso dai pessimi risultati ma è stato lo stesso numero uno rossonero a volere fortemente l'olandese alla guida della squadra. E il contratto fino al 2016 dimostra la fiducia nel suo progetto. Questo nonostante le quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa (eguagliato il record negativo della storia del club), che poi sono sette in 12 gare.

ORE 9:30 OGGI IL PRANZO AD ARCORE

Ieri sera, Silvio Berlusconi ha avuto un contatto telefonico con Galliani e con la figlia, che lo hanno informato sull'accaduto. Ma è rimasto in silenzio. Si farà sentire oggi con Barbara, con cui avrà un faccia a faccia, ad Arcore, nel consueto pranzo di famiglia di ogni lunedì.