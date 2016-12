Berlusconi: "Seedorf è il passato, Balo resta. E Inzaghi..."

18:40 - E' durata quasi tre ore la visita di Silvio Berlusconi a Casa Milan, cominciata poco dopo le 14, col pranzo, la visita al Museo e a tutti gli uffici, e conclusa dopo le 16,30. Con lui la figlia Barbara, Galliani, Fedele Confalonieri e anche il neo acquisto Alex, che proprio in questa occasione ha firmato il contratto fino al 2016. A chiusura del pomeriggio, Berlusconi ha parlato di tutto: Inzaghi, Seedorf, Balotelli e molto altro.



Ed ecco le parole di Silvio Berlusconi:

Su Casa Milan. "Il museo è emozionante, perché grazie agli ologrammi si vedono i giocatori che hanno segnato la storia rossonera e a cui tutti noi siamo profondamente legati. Da qui viene fuori un input categorico, il Milan deve tornare protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. La sala delle coppe? Ho detto a mia figlia che sembrava troppo piccola e di provvedere ad aggregare un'altra sala per le coppe future".

A proposito di Inzaghi: "L'ho visto molto determinato, affamato di vittorie, assolutamente coerente con tutto ciò che vogliamo sia il Milan, una squadra che scenda in campo per vincere, vinca affrontando lealmente gli avversari, divertendo il pubblico facendo spettacolo".

E Seedorf? "Vediamo al prossimo Consiglio quali saranno le soluzioni che troveremo.

Il mercato estivo. "Ci sono diverse possibilità che stiamo vedendo sul mercato, approfittando del fatto che dovremo giocare solo il campionato, speriamo di poter mettere in campo l'anno prossimo una squadra che possa iniziare un nuovo ciclo. C'è una grande aspettativa in tutti noi per quanto riguarda i giocatori del '96, '97 e '98 che abbiamo coltivato e fatto crescere in casa. Tra cui ci sono degli straordinari campioni".

L'elogio della figlia. "Barbara? Peccato che non possa scendere in campo a giocare, perché se fosse brava come è stata brava con questa realizzazione... Ci ha fatto tutti orgogliosi".

Balotelli farà parte del nuovo Milan? "Credo di sì francamente, sperando che impari a fare il centravanti".

La Nazionale italiana? "Durante la finale di Coppa Italia c'era solo un italiano in campo. Spero di poter costruire un Milan forte che abbia giocatori giovani per poter durare, giocatori italiani e possibilmente giocatori che esprimano la nostra terra lombarda".

Cosa l'ha deluso di più di Seedorf? "Il passato è passato".