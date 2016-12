Berlusconi: "Il nuovo Milan? Deciderò dopo il 25 maggio"

00:23 - Chi allenerà il Milan la prossima stagione? Per saperlo, occorrerà pazientare ancora una decina di giorni. Silvio Berlusconi ha annunciato che ogni decisione sarà presa "dopo il 25 maggio", ovvero dopo le elezioni europee. Un calendario di impegni già fissato nei giorni scorsi, e a questo punto annunciato dal presidente. Una riunione del Consiglio rossonero e la decisione. E non è affatto scontato l'addio a Seedorf, come lo steso Berlusconi aveva già anticipato nei giorni scorsi.

Ed ecco le parole di Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Lombardia. "Aspettiamo l'ultima partita poi, dopo il 25, riunirò il consiglio e, come abbiamo sempre fatto nelle stagioni precedenti, decideremo tutti insieme quale sarà la scelta migliore per il prossimo anno del Milan. Sarà un anno, purtroppo, dedicato soltanto alle gare interne, al campionato italiano, questo ci pesa molto e comunque potrà essere l'inizio di un nuovo ciclo. E a questo nuovo ciclo ci stiamo già pensando perché vogliamo ritornare, come lo siamo stati per trent'anni, ad essere protagonisti nel mondo del calcio, non solo in Italia".

Domani, fra l'altro, ci sarà l'inaugurazione ufficiale della nuova sede del Milan, via Aldo Rossi.