Berlusconi: "Il Milan non si vende, vale più di 500 milioni" 

17:11 - "Il Milan non si vende e vale più di 500 milioni". Lo ha affermato il presidente rossonero Silvio Berlusconi a Porta a Porta. "Ne vale 510? Non scherziamo sulle cose sacre". Parole che arrivano a poche ore dalla smentita della Fininvest riguardante i rumors circa la possibilità dell'acquisto da parte del magnate di Singapore Peter Lim delle quote di maggioranza del Milan. La famiglia Berlusconi intende rimanere alla guida del club.