Berlusconi: "A Cesano ho incontrato persone da spogliatoio Milan"

13:31 - Il primo giorno di Silvio Berlusconi di servizi sociali, nella casa di riposo di Cesano Boscone, è stato a tinte rossonere: "Con i malati ho parlato tanto di Milan", ha dichiarato il presidente del club al programma Iceberg di Telelombardia. Poi una battuta che sa molto di stoccata a Clarence Seedorf: "Ho incontrato molte persone che potrebbero tenermi bene in mano lo spogliatoio del Milan e che si farebbero voler bene dai giocatori".

All'uscita Berlusconi, come riporta Milannews, ha cercato di giustificarsi così e ha dribblato le domande sul calcio: "Stiamo parlando di politica, il Milan rientra in un'altra regione che appartiene alle cose sacre. Seedorf? Non sono così bravo a passare da un argomento all'altro".

Nessun commento da parte dell'entourage di Seedorf ritenendo che non ci sia nessun collegamento tra le parole di Berlusconi e l'allenatore rossonero.

Dopo le parole di ieri su Montella, Silvio Berlusconi dà un'altra spallata a Clarence Seedorf: il futuro dell'allenatore olandese, giorno dopo giorno, è sempre più segnato.