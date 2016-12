Berardi, numeri da sballo: ha segnato il primo poker prima di Meazza

08:47 - Il nuovo fenomeno del calcio italiano è Domenico Berardi del Sassuolo. Dopo le prove generali (tre gol in trasferta alla Samp e uno decisivo con la Roma) è arrivato il responso finale con i quattro gol al Milan. E' il primo giocatore della storia ad aver segnato un poker ai rossoneri nel girone unico. In generale, è il secondo di ogni tempo ad aver raggiunto questo traguardo così giovane: solo Piola, a 18 anni, 1 mese e 24 giorni, aveva fatto meglio.

Berardi ci è riuscito a 19 anni, 5 mesi e 11 giorni, alla presenza n.14 in Serie A. I numeri inebriano (11 gol totali e secondo posto nella classifica marcatori), ma i paragoni rendono addirittura meglio. Giuseppe Meazza, che ha segnato tutta un'altra epoca con le maglie di Inter e Milan, ha realizzato il suo primo poker in A all'età di 19 anni e 8 mesi ed è terzo nella generale. Occhio ai paragoni eccellenti, ma questo Berardi è francamente da impazzire. Segna un gol ogni 95' e quasi da solo sta riuscendo nell'impresa "impossibile": far risalire al Sassuolo una classifica che sembrava compromessa.

E siccome il successo non arriva mai per caso, ecco che Berardi - all'indomani dell'ultima impresa - può tornare in Nazionale. Il calabrese, infatti, è stato convocato per uno stage dell'Under 21 a Coverciano. Si è presentato alle 4.30 del mattino al centro sportivo ed è stato giustamente esentato dalla seduta mattutina. Non solo. Anche la Nazionale maggiore lo segue con attenzione. Prandelli ha mandato il suo vice al Mapei Stadium per valutare le giocate del ragazzo. Il parere non potrà che essere positivo, anche se è presto per parlare di Mondiale (almeno quello brasiliano). Berardi torna nel giro azzurro dopo una squalifica di 9 mesi per violazione del codice etico: non si presentò in aeroporto prima della partenza dell'Under 19 per l'Europeo in Russia.

La serata perfetta di Reggio Emilia, resa un attimino più facile dalle condizioni disastrate della difesa rossonera, si è conclusa in modo epico: scambio di maglia con Kakà e dedica della vittoria a Francesco Acerbi. Il ragazzo sta maturando e da giugno sarà a disposizione della sua Juve, che la scorsa estate ha pensato bene di acquisirne la metà. Caro Berardi, benvenuto nell'elite del calcio.