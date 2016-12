Beram Kayal chiama il figlio Pirlo

15:49 - I calciatori, si sa, spesso scelgono nomi particolari per i loro figli, ma questa volta Beram Kayal, centrocampista israeliano del Celtic Glasgow è andato oltre. Il 26enne ex Maccabi Haifa ha deciso infatti di chiamare il suo primogenito “Pirlo”, in onore del centrocampista della Juve. Beram, grande fan del numero 21 azzurro, ha voluto omaggiarlo dando a suo figlio il nome - anzi, il cognome - del suo idolo. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove il calciatore ha postato una foto e alcune parole per comunicare l’evento: "Today I have been graced with the birth of my first child Pirlo Kayal. My wife Angela and Pirlo are both doing well. It's been an emotional day" (“Oggi sono stato allietato dalla nascita del mio primo figlio Pirlo Kayal. Mia moglie Angela e Pirlo stanno entrambi bene. E’ stata una giornata emozionante”).