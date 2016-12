Benitez: "Jorginho fuori dalla lista Uefa? Una scelta obbligata"

07:28 - "Avendo perso Armero, Cannavaro e Mesto dovevo inserire più calciatori che potessero coprirmi quei ruoli, visto che Zuniga ha ancora problemi mentre conto di recuperare al più presto Behrami. Per questo ho deciso di portare Ghoulam, Revelliere ed Henrique''. Rafa Benitez spiega così la scelta di escludere il neo acquisto Jorginho dalla lista dei 24 giocatori del Napoli che disputeranno la fase finale dell'Europa League.

"Chi conosce le regole Uefa - ha detto Rafa Benitez nel corso della registrazione del programma 'In Casa Napoli', in onda sull'emittente +N - sa che le mie scelte sono le più logiche che un allenatore potesse fare''. ''Le regole - ha spiegato il tecnico spagnolo - prevedono la presenza di 17 calciatori senza limitazioni, di 4 tesserati cresciuti in Italia e altri 4 cresciuti nel settore giovanile del club di appartenenza. Inoltre si possono cambiare solo tre nomi rispetto alla prima lista presentata in estate. Molta gente non conosce queste regole e ora si sorprende o fa polemiche, ma erano scelte praticamente obbligate''.

Il Napoli affronterà nei sedicesimi di Europa League i gallesi dello Swansea City. In caso di qualificazione dovrà vedersela agli ottavi con la vincente del confronto Porto-Eintracht Francoforte.