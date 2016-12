Benitez con la famiglia a Liverpool. Il Napoli smentisce la rottura

12:09 - Il Napoli lavora a Castelvorturno e Rafa Benitez è in vacanza a Liverpool con la sua famiglia. Lo spagnolo tornerà in Italia solo giovedì, con la squadra affidata nel frattempo al vice Fabio Pecchia. Un caso quantomeno singolare, che ha fatto riflettere i principali organi stampa sull'attuale rapporto tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis. Crisi in arrivo? Il Napoli non ci sta e questa mattina ha smentito tutto sul proprio sito ufficiale.

"Come già comunicato ieri, Rafa Benitez ha preso alcuni giorni di riposo, dopo essere stato a Nyon per il consueto incontro tra gli allenatori delle più importanti squadre europee, raggiungendo la famiglia a Liverpool. Una cosa assolutamente normale anche se inconsueta per i canoni del calcio italiano. Inoltre, la squadra nei prossimi 5 giorni riposerà 3 volte. Benitez - prosegue il comunicato - rientrerà a Napoli mercoledì per riprendere il coordinamento degli allenamenti giovedì, in concomitanza del rientro dei numerosi nazionali assenti, 4 giorni prima della partita con il Chievo".

Nessun problema dunque per il club partenopeo: "Leggere oggi su alcuni giornali che il fatto che Benitez abbia preso qualche giorno di riposo sia un altro segnale che il rapporto con De Laurentiis 'si è incrinato' non è solo falso ma è ridicolo. Il rapporto tra l'allenatore ed il Presidente del Napoli è eccellente come loro stessi hanno più volte sottolineato e non potrebbe essere altrimenti". Avanti con Rafa allora. L'allenatore sa bene però che, dopo l'eliminazione in Champion League, in campionato non si può sbagliare.