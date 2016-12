Benitez, 800 panchine: "Sono vecchio. Ma l'emozione di Istanbul..."

15:13 - Dopo la sfida di Europa League, il Napoli si prepara ad affrontare il Livorno per non perdere altro terreno dalla Roma. Benitez dovrà fare a meno di Higuain, ma non fa drammi: "Perdere Gonzalo è importante, ma Pandev, Callejon o Duvan hanno la mia fiducia". Poi una piccola autocritica: "La squadra ha equilibrio, attacca e difende bene - ha spiegato lo spagnolo -. Ma trovo difficoltà a dare solidità ai reparti".

LA CONFERENZA DI BENITEZ

800 panchine

"Significa che sono vecchio. Sicuramente la finale di Champions per come è andata, cosa è successo intorno. 3-0 a metà tempo ed i tifosi ancora aiutavano la squadra... Bello anche il campionato vinto con il Valencia o la mia prima promozione, ma quella è la finale della Champions più emozionante della storia".



Henrique

"Ha bisogno di tempo, arriva da un altro campionato. La nostra fortuna è che i nostri preparatori atletici lavorano benissimo e coloro che giocano di meno si allenano sempre bene per farsi trovare pronti".



Mistero Zuniga

"Ci ho parlato. Ha un problema al ginocchio, e il suo ginocchio è sempre un mistero. Ha voglia di tornare a giocare, ma appena sembra essere pronto ecco che il problema si ripresenta. Dobbiamo aspettare purtroppo".



Turnover in arrivo?

"Tanti giocatori stanno giocando tanto. Maggio ha giocato dieci partite di fila, Albiol lo stesso, se qualcuno sta facendo bene ed un altro giocatore non è del suo stesso livello, allora si può continuare. Dopo tre-quattro partite il livello si abbassa, ma dipende dal ruolo. Il centrale può giocare, l'esterno invece deve essere cambiato per recuperare".



Fuori Higuian, chi farà la punta?

"Zapata è un giocatore che deve giocare, la sua struttura migliorerà solo così. Con Higuain in squadra non è facile. Pandev ha fatto bene da centravanti. Con Hamsik è più difficile per Goran e anche Callejon può giocare come punta. Ma Higuain è un altro giocatore. A Marsiglia fece un grande gol, in allenamento li fa ancora, ma gli manca un pò di continuità. In queste gare, se non facciamo gol subito, diventa difficile".



Cosa manca al Napoli

"Io posso intervenire per cambiare qualcosa, ma i giocatori hanno le proprie caratteristiche. Quando si giocano troppe partite a settimana non è semplice. Devo dare al giocatore l'idea di ciò che deve fare in campo".



Capitolo arbitri

"Non si dovrebbe parlare tanto. Se chiediamo ad ogni allenatore episodi contro di loro, tutti diranno tanti episodi. Negli altri Paesi è lo stesso. Per l'arbitro è difficile, lo è anche per noi quando arbitriamo il nostro cinque contro cinque...".



Rosa e infortuni

"Quella in corso non è stata una stagione facile per gli infortuni che abbiamo avuto. La rosa, dopo gennaio, è più forte. Abbiamo la possibilità di cambiare spesso i giocatori. Preferisco avere il problema di giocare tante partite, ma lo preferisco a guardare la tv di giovedì".



Mentalità e solidità

"Se ricordiamo la gara con la Roma, gara spettacolare, sappiamo che la squadra ha equilibrio. Attacca e difende bene. Non possiamo aspettarci dai nostri attaccanti che faranno la fase difensiva come i giocatori che hanno meno qualità. Il loro punto di forza è l'attacco. La mia difficoltà è trovare la solidità tra difesa e l'attacco. Posso dirlo in ogni allenamento, ma alla fine è normale che gli attaccanti guardino avanti". "Contro lo Swansea abbiamo visto che loro si difendevano e noi facevamo girare la palla. Ecco cosa dobbiamo imparare, dobbiamo imparare a controllare le partite. Dobbiamo essere pazienti in certe gare, al di là del pubblico e della stampa".



Condizione della squadra

"Parlando con amici mi hanno detto che hanno visto dei miglioramenti della squadra, sia in fase offensiva che difensiva. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di tempo”.



Tattica e moduli

"E' molto importante affrontare squadre di un campionato diverso e capire la differenza nel ritmo di gioco. Credo che è stato positivo analizzare ciò che abbiamo visto in campo per la crescita. Parliamo di moduli, lo Swansea gioca col 4-2-3-1 e lo fa benissimo". "Voglio mandare un messaggio nuovo di una società che cresce e offre un calcio offensivo. Il discorso del modulo che deve cambiare non lo condivido. Le squadre che sono al vertice non hanno cambiato il modulo".



Su Livorno-Napoli

"Dobbiamo guardare non solo il risultato. La gara con lo Swansea non è stata facile, contro il Genoa abbiamo disputato un buon primo tempo. Continueremo sulla nostra strada, c'è fiducia nell'ambiente". "Quella di Livorno sarà una gara importante sia per loro che per noi. Dobbiamo iniziare forte per avere il controllo della gara", ha aggiunto.



Napoli senza Higuain

"Perdere Gonzalo è importante. Dobbiamo puntare sulla rosa e lavoriamo per essere pronti. Pandev, Callejon o Duvan potranno far bene, hanno la mia fiducia".