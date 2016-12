Benfica, Jesus: "Cristante destinato a diventare grande" 

11:02 - Sei milioni. Ben spesi per Jorge Jesus. Anzi, ottimamente investiti perché per l'allenatore del Benfica la cifra sborsata per Cristante è bassa visto il valore dell'ex Milan: "E' un giovane di grandi prospettive - ha detto il tecnico a Nyon - spero abbia fortuna con noi. Deve ambientarsi e conquistarsi il posto lottando per una maglia con Samaris ma sono certo che farà bene. Tra un paio d'anni varrà 25 mln? Io penso a farlo crescere sul campo".

Una battuta, infine, anche sulla Juve, eliminata la stagione scorsa in semifinale di Europa League. Da Conte ad Allegri, un cambio per Jesus destinato a farsi sentire: "Non so come - ha chiuso il portoghese - ma certo sarà una squadra molto diversa, così come molto diversi sono i due tecnici in questione".