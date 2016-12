Bendtner, nuova follia: minaccia e molesta un tassista di Copenaghen

17:15 - Una nuova pazzia va ad aggiungersi al già ricco curriculum di Bendtner, che questa volta - da ubriaco - minaccia e molesta un tassista di Copenaghen mentre i suoi compagni dell'Arsenal giocavano contro il Bayern nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. A rendere noto l'episodio è il tabloid danese BT, che riporta la testimonianza del conducente del taxi: "In 25 anni che faccio questo lavoro non avevo mai visto una cosa del genere".

I fatti risalgono a martedì sera, quando Bendtner - in giro con gli amici per i locali del quartiere di Norrebro - decide di prendere un taxi. "Non appena è salito in auto coi suoi amici, ha messo fuori posto il radiotaxi e ha preso degli oggetti personali che avevo fra i sedili - racconta il tassista -. Quando gli ho chiesto di ridarmeli è andato letteralmente fuori di testa. Ha cominciato ad urlare che se non fosse stato così conosciuto mi avrebbe fatto a pezzi e poi mi ha chiamato 'piccolo maiale'. Io sono alto un metro e sessanta e ben piazzato, ma lui è più grosso di me e così gli ho chiesto di scendere dal taxi, gliel'ho dovuto ripetere tre volte e, solo quando ho detto che avrei chiamato la polizia, lui e i suoi amici si sono decisi a farlo, dicendo che non volevano essere identificati".



A quel punto, l'ex attaccante della Juventus perde completamente la testa e si slaccia i pantaloni, cominciando a strusciarsi contro il finestrino dell'auto, insultando il tassista e urlandogli che avrebbe fatto del sesso con lui. Fortunatamente "sono intervenuti i suoi amici – spiega il conducente –. Lo hanno trascinato via, mentre io chiamavo la centrale e la polizia". La bravata di Bendtner non avrà però conseguenze troppo spiacevoli per il giocatore, visto che - secondo quanto riportato dal tabloid danese - la compagnia di taxi in questione non avrebbe intenzione di sporgere denuncia.