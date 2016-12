Benatia spaventa la Roma: "Grandi club mi cercano"

20:15 - Parla Mehdi Benatia. A una tivu marocchina racconta i suoi dubbi. Legittimi: "Alla Roma sto bene ho un contratto di altre quattro stagioni e stiamo trattando per l'adeguamento. Non c'è accordo, fino a questo momento. E io, a 27 anni, ho raggiunto quell'età nella quale è lecito guardarsi attorno e verificare se l'interesse dei grandi club come il Bayern, il Manchester City e il Barcellona è reale. Il mio agente si sta preoccupando di queste cose. Io sono con la mia Nazionale, quando sarà il momento vi farò sapere di più£".

Non serve interpretare il Benatia-pensiero. E' molto chiaro, ed è lontano dai propositi di Rudy Garcia che oggi, a Orlando, siglerà il nuovo contratto con la Roma (salvo sorprese) e in questi giorni ha detto che nel futuro giallorosso non può esserci la rinuncia a Benatia. Ma così va il mondo del pallone in Europa, oggi. E quando i grandi club europei bussano alle porte, è dura resistere. Per i club e per i giocatori, soprattutto.