Benatia: "La Roma mi ha ceduto per fare cassa"

21:31 - Via per scelta o per necessità? Ognuno ha la propria verità, quella raccontata da Benatia a 'Kicker' dice di un addio alla Roma dovuto se non addirittura forzato. Parziale o meno, questo è quanto dichiarato dall'ex giallorosso al giornale tedesco: "Sabatini mi disse che avrebbe voluto tenermi ma che c'era bisogno di cedermi per fare cassa e ciò mi ha dato fastidio perché io volevo restare. E' chiaro che ora sono felice di essere al Bayern".

L'ex difensore della Roma, passato al Bayern dopo una lunga trattativa ha rivelato così alcuni particolari del suo trasferimento al club bavarese: «Mi volevano Manchester City e Chelsea e ci sono stati approcci anche con Barcellona e Real Madrid. Io sarei anche rimasto però il direttore sportivo (Sabatini, ndr) mi disse che avrebbe voluto tenermi ma che c'era bisogno di cedermi per ragioni di bilancio. Ora sono felice qui a Monaco, anche se fa un po' freddo...".

PALLOTTA: "BENATIA E' UN BUGIARDO"

Mehdi Benatia "ha mentito a tutti sulla sua reale volonta' di restare e sulle cifre dell'adeguamento", per questo la Roma ha deciso di cederlo al Bayern Monaco. Questa la durissima presa di posizione del presidente della Roma, James Pallotta. "E' evidente come Mehdi Benatia abbia continuato a costruire il proprio castello di invenzioni negli ultimi due mesi - spiega Pallotta in una nota pubblicata sul sito della Roma - . Lo scorso mese di luglio, a Boston, avevamo raggiunto un accordo verbale che prevedeva un adeguamento e un aumento salariale. Dopo avergli detto in maniera esplicita e tassativa che volevamo che rimanesse con noi, mi ha detto di esserne molto felice. Nel corso del mese successivo ha mentito, sia a Rudi Garcia che ai suoi compagni di squadra, sulla sua reale volonta' di restare e sulle cifre dell'adeguamento". "Il fatto che abbia mentito a me è qualcosa con cui posso in una certa misura fare i conti - aggiunge il presidente giallorosso -. Aver mentito a Rudi Garcia e ai suoi compagni lo ritengo assolutamente inaccettabile. A Walter Sabatini ho detto che stava avvelenando lo spogliatoio e che lo volevo fuori: sia Rudi che Walter hanno concordato con me". "Non è stata una questione di denaro, è stata una questione di personalità nel nostro spogliatoio - conclude Pallotta -. La nostra posizione finanziaria e' molto solida. Come proprietari della Roma siamo chiamati costantemente a prendere decisioni difficili. Come tifoso della Roma, sono profondamente deluso che un nostro calciatore si sia comportato in questo modo".