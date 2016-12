Belinelli in Brasile per tifare Italia 

17:23 - C'è un tifoso in più per l'Italia in Brasile: è Marco Belinelli. Il fresco campione Nba con i San Antonio Spurs è volato da Miami, dove era in vacanza, a Natal per assistere al match decisivo con l'Uruguay. Una visita sicuramente gradita agli azzurri dopo gli elogi di De Rossi al campione azzurro degli scorsi giorni. Speriamo che la sua presenza sia vincente e porti fortuna ai ragazzi di Prandelli. In caso di qualificazione poi la guardia è pronta ad andare negli spogliatoi per celebrare Balotelli e compagni.

Intanto il Beli è già entrato in clima Mondiale: ieri ha visto Brasile-Camerun in un bar con i tifosi verdeoro. ECCO IL VIDEO