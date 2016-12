Behrami saluta Napoli: "Unici in tutto"

21:39 - Dalla calda Napoli alla fredda Amburgo la strada è tanta. C'è il tempo per Valon Behrami di ripensare ai bei momenti vissuti all'ombra del Vesuvio. Così lo svizzero dal suo profilo Twitter ha voluto ringraziare compagni, società e tifosi per quanto ha ricevuto. Ringraziati De Laurentiis e Bigon per l'opportunità concessagli. Ai tifosi ha augurato di realizzare il sogno dello scudetto, dopo aver detto: "Siete unici in tutto". Napoli gli mancherà.

Il tweet ai tifosi

Questo per i tifosi del Napoli.. pic.twitter.com/U55YArKNUu

— Valon Behrami (@ValonBera) 2 Agosto 2014

Il ringraziamento a compagni e società

Per la squadra e società (poi basta prometto) pic.twitter.com/XeYP2DCjSt

— Valon Behrami (@ValonBera) 2 Agosto 2014