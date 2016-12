Beckham sogna la scalata al Manchester Utd: la "Classe del '92" al potere 

18:04 - La "Classe del '92". Ovvero David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil e Gary Neville: gli uomini d'oro che partendo dalla vittoria della FA Youth Cup con la maglia del Manchester Utd hanno poi fatto la storia dei Red Devils di Sir Alex Ferguson. Generazione di fenomeni indissolubilmente legati alla maglia rossa e al mito del Teatro dei Sogni, l'Old Trafford. Tanto legati da cullare oggi un'idea grandiosa, un sogno meraviglioso, un progetto estremamente ambizioso: quello di acquistare il club. Un'indiscrezione, non smentita, lanciata dal The Sun e ripresa dai principali tabloid britannici, un'ipotesi ora come ora tanto più allettante e affascinante per i tifosi dello United alle prese con la crisi post-Ferguson e in maggioranza da sempre scettici versa i Glazer, i proprietari del club.



Ma chi ci sarebbe dietro Beckham e compagni? Chi, si scrive, appoggerebbe queste scalata milionaria? Manco a dirlo gli arabi, una cordata qatariota non meglio precisata che in vista del Mondiale del 2022 avrebbe individuato nei Red Devils il veicolo "pubblicitario" migliore per sponsorizzare l'evento. Per ora solo ipotesi, indiscrezioni, rumors. Non smentite però e, soprattutto, accolte con entusiasmo da una piazza in subbuglio in questo anno difficile di transizione e - rimonta sull'Olympiacos a parte - sinora decisamente deludente.

IL CLUB SMENTISCE: "NESSUNA INTENZIONE DI VENDERE"

La diffusione della notizia, al di là del clamore suscitato, ha portato ad una immediata reazione da parte del club che ha voluto smentire l'intenzione dei Glazer di vendere e allontanarsi dal Manchester Utd: "Non c'è alcun disinteresse da parte della proprietà - ha detto una fonte interna alla società al Daily Mail - e non è vero che ci siano stati contatti con soggetti interessati all'aquisizione del club".