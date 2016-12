Beckham single per una notte: è festa in discoteca 

10:12 - L'inseparabile coppia formata da David e Victoria Beckham per una notte si è "sciolta". L'ex Spice Girl, infatti, ha lasciato una serata libera al marito, che ne ha approfittato per fare baldoria in una discoteca di Rio de Janeiro. Becks è volato in Brasile per scopi promozionali, ma prima di dedicarsi al lavoro, ha fatto un salto al Miroir Club, dove è stato immortalato in compagnia di una funzionaria della discoteca. Lo Spice Boy, che si è trattenuto dall'1.30 alle 4 di venerdì mattina, è rimasto in compagnia di due amici nell'area solitamente riservata all'attore Luciano Szafir. Si è mostrato molto cordiale con lo staff del locale e si è recato in bagno senza guardie del corpo. Le pubbliche relazioni di Becks, senza moglie e bambini al seguito, sono diventate improvvisamente "normali".