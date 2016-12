Beckenbauer: "Il Bayern di Guardiola annoia la gente, nessuno verrà più a vederci"

22:26 - Sedici vittorie consecutive in campionato con 57 gol fatti e solo 8 subiti in questa striscia impressionate. Venti punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e Bundesliga ampiamente ipotecata. Quarti di finale di Champions già raggiunti superando comodamente l'Arsenal (in Europa sinora sei vittorie, un pareggio e un ko, arrivato contro il City nell'ultima partita della prima fase, a qualificazione già ampiamente raggiunta). Due trofei, la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo, già in bacheca, uno mancato - la Supercoppa tedesca - la scorsa estate. Questo il Bayern di Pep Guardiola: impressionante per tutti tranne che per il presidente onorario del club, Franz Beckenbauer. Incredibile ma vero. "Se continueremo a giocare così - ha dichiarato infatti kaiser Franz - alla fine diventeremo come il Barcellona, la gente si annoierà e nessuno verrà più a vederci". E come se non bastasse, altro ancora: "Io ho una concezione diversa del calcio, prima o poi arriveremo a vedere i giocatori di Guardiola passarsi il pallone sulla linea di porta. Per me il calcio è altro". Pensiero chiaro. Sicuramente opinabile.