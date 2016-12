14 marzo 2014 Bayern Monaco, Uli Hoeness rinuncia all'appello e va in carcere Il presidente del club tedesco, condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per evasione fiscale, si è dimesso. Guardiola: "E' mio amico e rimarrà tale" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:18 - Uli Hoeness va in carcere. Condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per l'evasione fiscale di 27 milioni di euro, il boss del Bayern Monaco ha infatti deciso di dimettersi dalla carica di presidente del club e di rinunciare alla richiesta di appello nel processo a suo carico. "Il Bayern è stata l'opera della mia vita e lo rimarrà sempre", ha detto il patron dei bavarese, accettando la sentenza di primo grado.

"A questa squadra meravigliosa e alle persone che ne fanno parte, rimarrò legato in altri modi fino a quando vivrò - ha aggiunto -. Ringrazio di cuore i miei amici personali, e i supporter del Bayern Monaco per il loro sostegno".

GUARDIOLA: "IL BAYERN E' GRANDE GRAZIE A LUI"

L'allenatore del Bayern Monaco Pep Guardiola ha voluto commentare così la notizia della condanna e della reclusione del suo oramai ex presidente Hoeness: "Sono qua da solo 9 mesi ma ho già notato l'importanza di Uli Hoeness per questo club: il Bayern è la squadra migliore al mondo e ciò dipende dalla personalità del suo presidente". Aggiungiendo in un secondo momento: "Lui è mio amico e, a prescindere da quanto è successo, rimarrà mio amico. Dobbiamo portare avanti quello che abbiamo imparato da Uli". Parole che colpiscono, e che sicuramente faranno piacere, a una persona che ha dato tutto per il Bayern, commettendo un grosso errore e accettando di pagarne le conseguenze.