Bayern Monaco perfetto: il portiere non serve più

17:19 - Se il Milan è chiamato a un'impresa storica a Madrid per passare il turno di Champions, ben peggiore è la situazione dell'Arsenal, costretto a ribaltare lo 0-2 interno in casa del Bayern Monaco. Guardiola non si fida: "Non si deve lasciare spazio ai Gunners". Frase banale, quasi irrisoria: nelle ultime sei partite i bavaresi hanno concesso solo 14 tiri, due in porta. Tradotto: anche senza portiere non avrebbe perso, semmai pareggiato.

E pensare che al suo arrivo in Baviera Pep Guardiola era stato accolto da un velo di sarcasmo con l'impossibilità, scritta e trattata dai media tedeschi, di migliorare la situazione di un Bayern campione di tutto. Invece parlano i numeri: con il 6-1 sul campo del Wolfsburg i bavaresi hanno raccolto il 16esimo successo consecutivo in Bundesliga, hanno il titolo già in mano da un paio di mesi abbondanti e sono in corsa su tutti i fronti. Hanno migliorato i punti in classifica (68 in 24 partite, 2.83 di media), i gol fatti (72), il possesso palla e via dicendo. Hanno migliorato la perfezione. Un dato indicativo è quello sottolineato da "La Stampa": nelle ultime sei partite di campionato il Bayern avrebbe evitato la sconfitta anche se avesse giocato senza portiere. Sono soltanto due, infatti, le parate di Neuer in questo lasso di tempo su quattordici tiri totali concessi contro i 26 gol realizzati. In sei partite senza portiere quindi, ipotizzando un gol subito a ogni parata di Neuer, il Bayern avrebbe raccolto quattro vittorie e due pareggi. Insomma, il portiere forse forse non serve.