Bayern Monaco da record: il capolavoro di Pep Guardiola

18:02 - C'è chi dice che la Bundesliga sia un campionato di basso livello e che la differenza, tecnica e soprattutto economica, tra il Bayern e le altre sia la base dei successi bavaresi. A smentire le facili obiezioni del resto ci ha pensato - e ci sta pensando - la Champions League. La realtà è che se il Bayern ha conquistato il Meisterschale con sette turni d'anticipo, gran parte del merito va a Pep Guardiola, tecnico ideale in una macchina perfetta. A dimostrarlo ci sono i numeri, freddi, semplici, inopinabili.

NUMERI DA FENOMENI

La vera sfida del tecnico catalano a inizio stagione non era tanto rivincere la Bundesliga, ma migliorare quello che di fatto non sembrava migliorabile. Guardiola ha infatti ereditato la squadra più forte di tutte, capace di vincere il triplete stupendo tutta Europa per solidità e spettacolo. L'ha portata in cima al mondo, ma soprattutto ha migliorato tutte le statistiche - già di per sé impressionanti - della stagione dei recordi di Heynckes. Il confronto sui dati chiave è impietoso: 5 a 0 per Guardiola che, in questa stagione, ha segnato di più, ha subito meno reti, ha tenuto di più il possesso palla, è stato più preciso e più presente in area di rigore. Cappotto ad altissimi livelli.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: titolo a sette giornate dalla fine (record, prima era arrivato massimo a 6) e mai in discussione, 77 punti fatti in 25 partite frutto di 25 vittorie e 2 pareggi, con 79 reti fatte e solo 13 subite. Quella contro l'Hertha, a suo modo decisiva ma più per coincidenze casuali che altro, è stato la 19ma vittoria consecutiva in campionato, una striscia ancora aperta che ha demolito il precedente record di 14 (Heynckes 2012-13). E' stata anche la decima di fila in trasferta (Heynckes si fermò a 9) e il 27esimo risultato utile di fila in un solo campionato, con la striscia totale che è salita a 52. Già, proprio così: 52 partite in campionato senza conoscere passi falsi. Un dato che avvicina i bavaresi al record firmato dal Milan degli Invicincibili, quel Milan che tra il 1991 e il 1993 rimase imbattuto per 58 incontri, fino al colpo del Parma a San Siro firmato Asprilla. Un obiettivo ora alla portata di mano per Robben e compagni: con sette giornate ancora da giocare c'è non solo la possibilità di eguagliare la striscia rossonera ma addirittura superarla e migliorarla. Riscrivendo così un'altra pagina di storia.

Imbarazzante per distacco anche la facilità con i quali i bavaresi hanno saputo regalare emozioni e gol ai propri tifosi con una certa continuità. Il riassunto perfetto forse arriva proprio dallo stadio Olimpico di Berlino, quello della festa, dove il Bayern - nella partita chiave ma con comunque più di 20 punti di vantaggio sul Dortmund - ha chiuso la pratica con due gol nel primo quarto d'ora, sporcando due e più volte il tabellino per la 19.ma partita consecutiva, la 63.ma con almeno un gol. Impressionante, infine, il rapporto disciplinare con 0 (zero) cartellini rossi e solo 33 gialli.

LA SVOLTA TATTICA

Ma come ha fatto Guardiola a migliorare ulteriormente una macchina che già sembrava perfetta? Innanzitutto non intestardendosi sulle proprie idee, quel TikiTaka catalano che in Germania può funzionare ma solo fino a un certo punto. Pep ha avuto il coraggio e la bravura di cambiare la sua idea iniziale dopo qualche naso storto di troppo da parte dei suoi campioni. Ha mantenuto di fatto uno scheletro già rodato e soprattutto già vincente, con un regista arretrato, i trequartisti intercambiabili e gli assalti sugli esterni. A tutto questo però ha alzato il numero dei giri e la velocità, inventandosi Lahm centrale con risultati sorprendenti. A questo ha modificato la posizione di Alaba, spesso e volentieri interno a Ribery per creare pericolosità nello spigolo dell'area di rigore, con i centravanti alternati in modo da non dare mai punti di riferimento agli avversari. Un capolavoro tattico e tecnico in continua crescita. Tutto questo però non basta: per entrare nella storia, ancora più di quanto non lo sia già, Guardiola sa bene qual è il suo obiettivo: rivincere la Champions.