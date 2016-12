Bayern, la Bild esalta Pep Guardiola: "E' l'Einstein del calcio"

15:43 - Pep Guardiola come Albert Einstein. La Bild ha paragonato il tecnico del Bayern al genio della fisica per evidenziare le qualità del tecnico spagnolo e l'approccio rivoluzionario del suo calcio. Nel dettaglio, il quotidiano tedesco ha preso in esame la capacità di segnare, l'utilizzo di giocatori bassi, il possesso palla e i Km percorsi dai giocatori in partita, sottolineando l'unicità del suo lavoro.

Impressionati dall'impronta di Guardiola, i tedeschi hanno analizzato con cura le caratteristiche principali del gioco del Bayern, estrapolando alcuni particolari definiti "rivoluzionari". Esattamente come il lavoro di Einstein, capace di cambiare le regole della fisica con la sua "teoria della relatività".



Per la Bild, dati alla mano, Guardiola è un "genio" rivoluzionario del calcio. E lo dimostrerebbero le capacità realizzative della sua squadra (51 gol) e il numero impressionante di tiri verso la porta (361). Ma non solo. Mentre le grandi squadre puntano molto sulle caratteristiche fisiche dei giocatori, infatti, Pep ha disegnato invece il Bayern puntando soprattutto su "piccoletti" con grandi qualità tecniche (Xerdhan Xaqiri, Philipp Lahm e Franck Ribery ad esempio).



Come sempre, inoltre, nel gioco di Guardiola il possesso palla è centrale e lo dimostra non solo l'impressionante dato medio registrato in Bundesliga (66%), ma anche l'efficacia dei passaggi (87%) dei suoi giocatori. "Voglio che il gioco sia nelle nostre mani", ripete Guardiola in allenamento. E tutti lo seguono. Anche per quanto riguarda la tenuta fisica, infine, i dati parlano chiaro. Il suo Bayern, infatti, può vantare una media di 65 km percorsi per partita, con Ribery capace di coprirne da solo 8,1 a match. La squadra di Pep tiene palla, è tecnica, segna e corre. Tutto frutto di un lavoro rivoluzionario. Proprio come quello di Einstein, ma sul campo.